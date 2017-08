Les plus de 600 habitations qu’elle contient ont pu être évacuées à temps, et les autorités de Dubaï ne font état d’aucune victime. Les hommes du feu étaient occupés, dans la nuit, de tenter de maîtriser les flammes.

Aucun élément n’a été communiqué sur la cause possible de l’incendie.

La construction de la tour avait été terminée en 2011. À l’époque, il s’agissait de la plus haute tour d’habitations au monde, selon son constructeur, rapporte CNN.

Hope everyone gets out and not inside sleeping! #torchtower #Dubai full of expats pic.twitter.com/oDToyH6BBc — Arf (@arfojack) 3 août 2017

#BREAKING Gros incendie à la Marina Torch Tower de #Dubai pic.twitter.com/SgfWz5ZPyV — Julien Le Clézio (@JulienLeClezio) 3 août 2017

DIRECT 🇦🇪 #Dubai Violent incendie de la Dubaï Torch Tower, haute de 80 étages et déjà incendiée en 2015. Évacuation en cours. pic.twitter.com/kaD4fzh0WR — Actu17 (@Actu17) 3 août 2017

#Dubai Vidéo de la Torche Tower qui est à nouveau en proie aux flammes

(Endommagé par un incendie le 21 février 2015)

Évacuation en cours pic.twitter.com/aiLmWOuHsR — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 3 août 2017

Encore une autre vidéo de l'incendie à la Marina Torch Tower de #Dubai. C'est le second incendie de cette tour en deux ans. pic.twitter.com/SF133eaZKM — Julien Le Clézio (@JulienLeClezio) 3 août 2017

DIRECT 🇦🇪 #Dubaï Aucun blessé signalé après l'évacuation de la Torch Tower en feu. (Al-Arabiya) pic.twitter.com/8h4stW4sGR — Actu17 (@Actu17) 3 août 2017

BREAKING: A huge fire has broken out at #Dubai's Torch Tower - one of the tallest residential buildings in the world. (pic @JohnONolan) pic.twitter.com/togQN75KhH — Global's Newsroom (@GlobalsNewsroom) 3 août 2017