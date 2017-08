Lucie, 83 ans, prise au piège dans l'incendie de sa maison à Chimay: les immondices ont nourri les flammes (vidéos)

Mercredi matin, et comme tous les jours, Lucie Storme, 83 ans, s’est rendue à l’Abbaye Notre-Dame de la Paix à Chimay pour y participer à la messe. « Vers 17h, elle est allée faire ses courses chez Aldi puis est venue prendre sa douche chez nous, comme elle le faisait souvent. Puis, elle est rentrée chez elle », explique cette employée du Camping de Chimay dans lequel Lucie possédait une caravane… qu’elle n’utilisait jamais.

Depuis, plus personne ne l’a revue. Et il est aujourd’hui hautement probable (pour ne pas dire certain) que personne ne la reverra plus jamais.

> Jeudi soir, alors que le bâtiment menaçait toujours de s’effondrer, le corps de l’habitante n’avait pas encore été retrouvé.

> La dame était atteinte du syndrome de Diogène qui lui faisait amasser des détritus.

> « Elle était originale mais avait une belle âme » : témoignages de sympathie et de tristesse