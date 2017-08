Arlon: qui a vu Emmanuel Delplanque, disparu depuis ce mercredi?

Voici un avis de recherche publié à la requête du Parquet du Luxembourg, division Arlon. Le mercredi 2 août 2017 vers 16h30, Emmanuel Delplanque, un homme âgé de 47 ans, a quitté son domicile situé à Arlon, rue du Panorama. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Emmanuel a quitté son domicile et ne s’est plus manifesté depuis.

Monsieur Delplanque mesure 1m74 et est de corpulence normale. Il a les yeux bleus et les cheveux châtains. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un pantalon jeans, d'un pull et d'une casquette. Il chaussait des chaussures de marche beige.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, vous êtes invité(e) à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800/30.300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.