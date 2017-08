Belga

Un enfant de 11 ans a été blessé à la jambe jeudi après-midi alors qu’il empruntait un escalator du centre commercial Rive Gauche de Charleroi. Selon la police locale, il s’était assis sur la rampe de l’escalier mécanique et sa jambe s’est coincée entre l’escalator et le verre. Il souffre d’une plaie ouverte et a le tendon d’Achille sectionné.