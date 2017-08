Pour José Mourinho, 222 millions d'euros pour Neymar, ce "n'est pas cher"

«Quand nous avons engagé Paul Pogba, j’ai dit que ce n’était pas cher. Ceux qui coûtent cher sont ceux qui atteignent un certain niveau sans une certaine qualité. Je ne pense pas que 200 millions de livres pour Neymar est cher», a affirmé le technicien portugais après la victoire de son équipe en match amical contre la Sampdoria à Dublin (2-1).

«Neymar est l’un des meilleurs joueurs au monde, donc, commercialement c’est du lourd. Mais Neymar n’est pas le problème, le problème ce sont les conséquences», a ajouté Mourinho.

«Ce qui est cher, c’est qu’il y a maintenant plus de joueurs à plus de 100 millions de livres, plus de joueurs à plus de 50 millions et plus de joueurs à 60 millions de livres. Ca c’est un vrai problème», a encore dit le Portugais.

Au lendemain de ses adieux à ses coéquipiers du Barça et après un mystérieux stop à Porto, Neymar pourrait arriver à Paris jeudi, selon une source proche du dossier, et être présenté vendredi ou samedi aux médias et aux supporters du PSG.