Le Beau Vélo de RAVeL est à Lessines ce samedi !

Chaque semaine, Le Beau Vélo de RAVeL vous fait découvrir les jolis coins et curiosités de Wallonie et de Bruxelles à vélo, du 24 juin au 17 septembre.

La ville de Lessines accueille Le Beau Vélo de RAVeL ce samedi ! C’est dans cette commune, située sur la limite du Hainaut et du comté d’Alost, que le peintre surréaliste belge, René Magritte, a vu le jour en 1898.

L’inscription, libre et gratuite, se fait sur le site de départ dès 9h.

Les 1100 premiers inscrits reçoivent un T-Shirt aux couleurs du Beau Vélo de RAVeL et les 2000 premiers bénéficient d’un délicieux brunch.

Le départ de la balade groupée commence à 13h10 et au retour, à 16h, les concerts gratuits commencent !

Tout au long de la journée, sur le site, des animations et des activités sont proposées par les différents partenaires, sans oublier le KID’S village ! Wallonie Aventure Nature Tourisme propose une initiation à la spéléologie avec ses 45 mètres de galeries montées sur remorques ! l’APAQ-W et ses producteurs locaux vous font découvrir la richesse des productions agricoles wallonnes dans le village Wallonie gourmande.

Cette semaine, l’Adeps vous offre une initiation à l’escrime. L’Archéosite d’Aubechies est représenté au stand 365.be et l’Institut du Patrimoine Wallon vous propose des animations médiévales de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.

Rendez-vous ce samedi, rue du Pont de Pierre à Lessines

Adrien Joveneau accueillera sur son tandem Marie-Pierre Mouligneau, présentatrice météo à la RTBF. A la halte ravito, Christophe Thomaes, chef doublement étoilé, du Château Mylors à Ellezelles, vous présentera une de ses spécialités.

Si pédaler 22 km c’est un peu trop pour vos mollets ou que vos enfants vous accompagnent, l’Adeps propose un parcours d’une dizaine de kilomètres, encadré par leurs moniteurs.

Départ depuis la Grand-Place de Lessines. Après 500 m, juste après avoir franchi la Dendre, vous verrez sur votre gauche l’entrée de la rue René Magritte agrémentée par un petit square où siège le buste du peintre ainsi qu’une fresque Hommage à Magritte reprenant les poncifs du peintre surréaliste.

Après avoir pédalé 13 km et traversé un bosquet, vous longerez le superbe château de l’Estriverie, encore habité de nos jours par la famille d’Yves de Bavay. Le site du château est complété par des dépendances, la ferme du château ainsi que la chapelle Saint-Joseph, située à l’aboutissement de deux drèves. Chaque année on y fête la Saint-Hubert.

La balade vous mènera au cœur du monde carrier. N’hésitez pas à y faire une pause pour découvrir l’impressionnant cratère où le porphyre est exploité à ciel ouvert. Roche dure, pratiquement inaltérable, le porphyre était autrefois essentiellement utilisé sous forme de pavés. On en retrouve d’ailleurs sur les Champs-Elysées à Paris !

Après avoir longé la Dendre pendant quelques kilomètres et juste avant le retour au village, vous pénétrerez dans le site de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. Cet ensemble architectural majestueux et authentique est l’un des plus anciens hôpitaux d’Europe. ( www.notredamealarose.com )

Après l’effort, le réconfort avec les concerts gratuits du Beau Vélo de RAVeL ! Philippe Lafontaine , Alec Mansion, Raft, Collectif Métissé et Génération Boys Band se produiront sur la scène dès 16h.

Rendez-vous sur Vivacité ce samedi 5 août entre 13h et 17h et sur La Une télé, ce dimanche 6 août à 13h35.

Pour tout savoir sur Le Beau Vélo de RAVeL :

https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_le-beau-velo-de-ravel

https://www.facebook.com/LeBeauVeloDeRavel