Embarras de circulation sur la E411 à cause d'un mobile home hollandais sur le flanc

Des travaux d’entretien de la E411 avaient lieu à proximité d’Hamipré et une file s’était formée vu le passage difficile à cet endroit. Dans la file, une camionnette Hollandaise d’environ 3 tonnes, aménagée en mobile home, s’est fait accrocher par un poids lourd et s’est retrouvée sur le flanc. Les deux personnes qui se trouvaient à bord ont été blessées et transportées à la clinique de Libramont par les ambulanciers de Neufchâteau. La circulation est bloquée.Les dépanneurs Jourdan ont dégagé la camionnette.