Au PSG, Neymar peut devenir le 6e sportif le mieux payé au monde

Si l’information se confirme, Neymar touchera à Paris un salaire d’au moins 30 millions d’euros par an. Ajoutez-y les 18,5 millions de revenus publicitaires, de sponsoring et autres que touche annuellement le Brésilien, vous arrivez à un montant séduisant de 48,5 millions d’euros par an (57,3 millions de dollars). Et, jusqu’à nouvel ordre, sans passer par la case paradis fiscal, même si le Brésilien et son entourage ont longtemps aussi été inquiétés par les justices espagnole et brésilienne pour le flou artistique autour du montant de son transfert entre le FC Santos et le FC Barcelone en 2013.