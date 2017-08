Des passeurs transporteraient des migrants vers l'Angleterre au départ d'un aéroport de Flandre

L’information vient de La Dernière Heure, La Libre Belgique et Het Laatste Nieuws. En juillet, la police néerlandaise a intercepté et retracé la route d’un tel vol d’asile.

Le groupe concerné devait décoller de l’aérodrome de Zoersel-Malle, situé à une vingtaine de kilomètres d’Anvers, après être parti de Teuge aux Pays-Bas. Deux pilotes anglais se rendaient à Zoersel-Malle, selon la police néerlandaise, tandis que des bus transportant «onze adultes albanais et trois enfants» faisaient le même trajet. Les bus ont été arrêtés à la frontière belge et les chauffeurs, originaires des Pays-Bas, ont été interpellés, y précise-t-on encore.

L’interpellation des pilotes anglais a permis de découvrir que selon leur plan de vol, huit migrants devaient être transportés en avion vers l’Angleterre, pour 1.000 euros par personne.

Selon le président de l’Aero Para Club der Kempen, basé à l’aérodrome de Zoersel-Malle, il est possible de s’introduire sur la piste où «une fois la nuit tombée, il n’y a plus personne». «Je n’ai encore rien entendu à propos de trafic d’êtres humains par avion depuis notre aéroport mais, oui, ça pourrait arriver», explique Pascal Kempenaers dans les pages de la DH. Du côté de la police fédérale, on indique que «pour l’instant, nous n’avons aucune preuve que les migrants sont envoyés illégalement au Royaume-Uni».