Nasser al-Khelaïfi évoque le transfert probable de Neymar au PSG (vidéo)

Nasser al-Khelaïfi a pris la parole pour évoquer le « cas Neymar », un joueur du FC Barcelone cité avec insistance au PSG. Lors d’un entretien accordé à la chaîne marocaine Medi 1 TV, le président du club parisien a tenu à rester prudent.

« Aujourd’hui, Neymar est un joueur de Barcelone et on verra ce qui se passera avec lui. On respecte tous les contrats signés avec les autres clubs et les joueurs. Je ne préfère pas, sincèrement, parler de ce sujet en ce moment. J’espère en parler à un autre moment. (…) Chaque chose en son temps. Neymar est une étoile mondiale. Mais je répète, c’est un joueur de Barcelone aujourd’hui. », a-t-il expliqué.