Réforme de la protection civile: un cap de plus a été franchi

La réforme des services de la protection civile prend doucement forme. Le Conseil des ministres a adopté vendredi dernier deux arrêtés royaux destinés à implanter à Crisnée et Brasschaat deux unités de la protection civile - contre six actuellement - et à répartir les missions entre ces unités et les zones de secours.

La réforme est annoncée pour janvier 2019.

Elle concrétise les engagements du gouvernement, de réserver à la protection civile un rôle de deuxième ligne derrière les services de secours classiques, lorsqu’un travail très spécialisé est requis, par exemple en cas d’accident chimique, de bris de digue, voire de catastrophe nucléaire.

Selon le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA), cette réforme s’inscrit aussi dans le droit fil de celle des services d’incendie adoptée en 2014. Celle-ci a conduit à la création de 34 zones de secours en mesure d’exécuter toutes les missions urgentes qui leurs sont dévolues.

Le cas de Libramont

Pour la protection civile, il n’est plus question de tâches de première ligne telles que des interventions en cas d’incendie ou d’accidents de la route qui seront assurées partout par les pompiers.

Ce sera ainsi le cas dans certains coins plus retirés du pays comme la province du Luxembourg où jusqu’ici, les agents de la protection civile de Libramont interviennent pour faire face à de telles situations.

Aux dires du ministre Jambon, l’organisation de la protection civile sera adaptée pour devenir un service de secours plus spécialisé, avec des missions «complémentaires» à celles des zones de secours.

Celles-ci seront réparties en trois groupes: Chimique, Bactériologique, Radiologique et Nucléaire (CBRN) pour la gestion des incidents Seveso complexes, la décontamination, et la lutte spécialisée contre la pollution; «Search and Rescue» pour les missions de B-Fast, les opérations de plongée, le sauvetage en cas d’inondations, et la recherche de personnes disparues en soutien à la police; «Heavy Support et Crisis Management» pour le déploiement de moyens lourds d’extinction, l’approvisionnement en eau sur des longues distances, le pompage lourd en cas d’inondations, et la mise à disposition d’infrastructures de soutien à la gestion de crise au niveau provincial ou fédéral.

personnel revalorisé

Par ailleurs, la lutte contre la pollution en mer du Nord et les secours au SHAPE seront délégués aux zones de secours de Flandre Occidentale et de Hainaut Centre où du personnel de la protection civile sera transféré.

Ces zones disposeront d’équipements provenant de la protection civile.

Le statut administratif et pécuniaire du personnel sera revalorisé, pour s’aligner sur celui des pompiers. A terme, le personnel des unités fermées sera soit transféré vers Crisnée et Brasschaat, soit réorienté vers les pompiers ou d’autres services publics fédéraux.

Dans chaque unité de la protection civile, une «taskforce» sera créée pour préparer la transition vers la nouvelle configuration. Composée de représentants des niveaux local et fédéral, celle-ci sera chargée de développer des solutions sur mesure, et d’élaborer les modalités d’un éventuel transfert de propriété des sites et du matériel.

Elle devra également veiller à garantir le niveau de sécurité et de service des interventions et prendre des dispositions transitoires adaptées pour tous les membres du personnel.