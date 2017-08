Bertrix: René Collin et Willy Borsus ont inauguré Démo Forest

M. M.

Après quatre jours à Libramont, la Foire s’est déplacée en forêt ce mardi et ce mercredi du côté d’Auby-sur-Semois (Bertrix). Deux jours durant lesquelles les visiteurs pourront assister à diverses démonstrations forestières, découvrir des machines pour le travail en forêt ou encore assister à des concours de bûcheronnage ou de débardage. Si la pluie et l’orage se sont invités ce mardi matin à l’ouverture de Démo Forest, elle n’a pas freiné l’enthousiasme des visiteurs, nombreux à se promener sur le parcours long de 8 kilomètres. Le ministre-président wallon Willy Borsus (MR) et le ministre des Forêts wallon René Collin (cdH) étaient également présents pour inaugurer l’événement.