La 29e édition de la «Nuit du Livre», c'est le samedi 5 août à Redu

A cette occasion, toutes les librairies de l’entité ouvriront le labyrinthe de leurs fabuleux rayons de livres et cela jusqu’aux petites heures. Les restaurants du village ouvriront eux aussi leurs portes et proposeront notamment des spécialités du terroir.

De nombreux artisans liés aux métiers du livre (reliure, imprimerie, calligraphie, fabrication de papier à l’ancienne et de papier marbré,...) seront également présents tandis que des ateliers seront organisés à l’intention du public.

Il y aura encore des animations musicales et des concerts, notamment des groupes «Second Souffle» (jazz, classique, musique du monde) et «Microjack"(chansons des années 1980 jusqu’à nos jours), mais aussi de la formation de rock franco-belge «Jack» ou encore le «Groove quinte» qui marie jazz classique et funk.

Par ailleurs, les visiteurs pourront se rendre à l’exposition concoctée par Christophe Laurent avec des objets placés sur le thème de la bande dessinée. A minuit, il y aura le traditionnel feu d’artifice.

Chaque année, le «village du Livre» accueille quelque 200.000 visiteurs.