La météo de Luc Trullemans: la douceur se poursuit jusqu'en début de semaine avant un rafaîchissement

Toujours pas de grandes chaleurs en perspective mais un temps doux sous un ciel assez variable et pas trop de pluie . Un épisode plus pluvieux et plus frais est attendu la semaine prochaine.

Avec 20 à 40 % d’ensoleillement ce mercredi s’annonce nuageux mais doux avec des températures variant l’après-midi entre 21° en hautes Fagnes et 24 à 26° en plaine.

Dans le courant de la nuit suivante et jeudi matin nous subirons le passage d’une perturbation pluvieuse qui donnera quelques 2 à 6 L/M² en Flandres mais seulement 1 ou 2 L/M² en Wallonie.

Le vent du sud-ouest deviendra plus sensible car une dépression très venteuse traversera d’ouest en est le nord de la Mer du nord avec des pointes 45 à 55 km/h sur le sud et de 55 à 70 km/h sur le nord de notre pays.

Pendant la journée le soleil réapparaîtra entre les nuages (environ 5 heures d’ensoleillement) et il fera encore bien doux avec à peu près les mêmes températures diurnes.

Comme la dépression s’éloignera vers la Scandinavie, le vent deviendra graduellement moins fort vendredi.

Les embellies persisteront de la mer vers l’intérieur du pays mais le ciel sera plus nuageux sur le nord-est et surtout sur le nord de l’Ardenne avec un plus grand risque d’ondées dans ces régions.

Un air océanique moins doux en provenance de l’ouest des îles britanniques envahira nos régions avec environ 1 ou 2 degrés en moins par rapport aux jours précédants, les maximales oscillant entre 18 et 24°.

Un bon week-end

Pour le week-end , les nouvelles sont bonnes avec le développement vers l’est d’une crête anticyclonique issue de l’anticyclone stationné sur le centre de l’océan atlantique.

Le temps sera donc sec avec de plus en plus de soleil dans un air où les maxima de saison seront compris entre 19 et 22° en Ardenne et sur les plages de la Mer du nord et de 22 à 25° dans les autres régions.

Lundi prochain devrait être encore une journée agréable avec des températures entre 21 et 27° mais le ciel se voilera progressivement à l’approche d’une nouvelle dépression sur l’ouest des îles britanniques. Celle-ci descendra ensuite de plus en plus vers le centre de la Mer du nord et commencera à nous arroser la nuit suivante.

Mardi et mercredi prochain ce système continuera à être à l’origine de pluies ou d’averses sous un ciel fort instable et dans un air plus frais.

Nous noterons alors des températures qui ne dépasseront plus 17 à 18° sur les hauteurs de l’est , 20 à 21° à la mer et 22 à 23° ailleurs.

Une nouvelle amélioration est attendue le jeudi et devrait se confirmer ensuite avec une poussée anticyclonique donnant lieu au développement d’un anticyclone sur l’Europe occidentale pour le week-end du 12-13 août. Cette évolutio nous amènerait une période de temps sec, ensoleillé et sec et plus doux à la veille du 15 août (à confirmer!).