Un Belge sur quatre ne peut pas se permettre de partir en vacances

Sur les 28 Etats membres de l’Union européenne, un Européen sur trois âgé de plus de 16 ans n’a pas les ressources suffisantes pour partir en vacances une semaine.

Les Belges se placent en neuvième position, juste après les Néerlandais, les Allemands et les Français mais devant les Slovènes, les Britanniques et les Tchèques. La Suède, le Luxembourg et le Danemark sont en tête (autour de 10%) tandis que la Roumanie, la Croatie, la Bulgarie, la Grèce, Chypre et la Hongrie ferment la marche avec plus de la moitié de leurs citoyens qui ne peut se permettre de partir en vacances.

La part de la population européenne qui n’a pas les moyens de partir a toutefois baissé, souligne Eurostat, de 38% en 2011 à 32,9% en 2016.