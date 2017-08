Tout ne s'est pas passé comme prévu pour nos ministres à Tomorrowland: "Je viens de faire virer le Premier ministre belge"

Ce week-end, Jackmaster, un DJ écossais, a eu la chance de pouvoir se produire au célèbre festival Tomorrowland. Un moment unique que même des ministres fédéraux n’allaient pas gâcher. En effet, alors que Charles Michel et les siens prenaient des photos sur scène pendant son set, Jackmaster a demandé à son équipe de… les mettre dehors. « Je viens de faire virer le premier ministre belge du podium de Tomorrowland, il prenait des selfies pendant mon set, c’est comme ça que ça doit se passer », a-t-il tweeté.

Just chucked the prime minister of Belgium off the stage at Tomorrowland for taking selfies during my set and so it should be