Deux camions et une voiture sont entrés en collision dans la nuit de lundi à mardi à hauteur des travaux de chaussée effectués sur la E17 à Lokeren. L’accident a eu lieu en direction de Gand. La route dans ce sens de la circulation est encore fermée mardi matin. Cet accident a fait un mort et un blessé.

Les véhicules circulant d’Anvers vers Gand doivent quitter l’autoroute à Lokeren. Ils peuvent ensuite la rejoindre à Beervelde. Le Verkeerscentrum recommande de passer par la E34 et le R4 autour de Gand. Il est conseillé aux automobilistes venant de Hasselt de se rendre à Gand en passant par Bruxelles.

L’accident impliquant deux camions et une voiture a eu lieu vers 1h00. La voiture s’est retrouvée coincée entre les poids lourds, et les secours ont dû en délivrer les occupants. La seule bande de circulation laissée libre par les travaux a ensuite été fermée. Selon le Laatste Nieuws, ce terrible accident a fait un mort et un blessé grave.

Vers 5h15, la route devait encore être dégagée.