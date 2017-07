Voici les métiers pour trouver plus rapidement un emploi en Wallonie

Le chômage des jeunes reste très élevé en Wallonie. Raison de plus, à l’heure de choisir ses études, de savoir vers où s’orienter pour avoir les meilleures chances de décrocher un emploi. Le Forem vient tout juste de sortir une étude qui relève une série de métiers et d’études permettant une mise à l’emploi plus élevée que la moyenne.

Un de ces métiers vous attire? Lisez plutôt...