Paris devrait organiser les Jeux Olympiques en 2024

La ville de Los Angeles a passé un accord avec le CIO pour organiser les jeux Olympiques de 2028, a confirmé un responsable municipal, ce qui ouvre la voie aux JO de 2024 à Paris.

L’accord a été rendu possible par la décision inhabituelle du CIO d’attribuer simultanément deux éditions des Jeux, en juillet dernier, estimant que les deux candidatures étaient bonnes dans un contexte où elles se raréfient. Ce serait la troisième fois que la métropole californienne organise les Jeux d’été, après 1932 et 1984. Paris a déjà organisé ceux de 1900 et 1924.

Les détails de l’accord n’étaient pas encore connus. Une annonce du Comité international olympique était attendue plus tard lundi et la mairie de la Cité des Anges pourrait également communiquer.

Paris a toujours refusé d’envisager une candidature pour 2028, estimant que son projet n’était calibré que pour 2024, notamment en raison de la difficulté de sécuriser quatre années supplémentaires les terrains où doivent être construits les équipements manquants.

Los Angeles n’avait jamais fermé totalement la porte à cette éventualité, assouplissant sa position au fil du temps après avoir indiqué que sa ville était prête à accueillir les JO « demain s’il le fallait ». La semaine dernière, il avait estimé qu’il serait « stupide » de refuser 2028 au regard des compensations financières accordées par le CIO.