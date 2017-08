Foire de Libramont: le chevalde trait a encore la cote!

Rédaction en ligne

Les chevaux de trait étaient à l’honneur sur le champ de Foire dimanche et lundi. Divers spectacles et concours étaient au programme. Si les bovins et autres animaux de la ferme ont quelque peu volé la vedette à l’animal fétiche de la Foire, le cheval de trait continue de séduire, tant les éleveurs que les privés.