Provinciale 1: Meix-devant-Virton a fini de reconstruire, place aux ambitions!

« On a façonné un noyau de 24 joueurs en veillant à faire un mix savant de jeunesse et d’expérience », commente Lionel Zanini. Avec en plus, une bonne surprise nommée Nicolas Georges. Il avait prévu de stopper le foot durant une saison. Or, l’emblématique capitaine reste à la barre du navire, à la satisfaction de son entraîneur et du comité. « Les raisons qui le poussaient à prendre un peu de recul étaient d’ordre professionnel. Or, il y a eu du changement dans son horaire, il peut donc se libérer plus facilement », se réjouit le coach méchois. « Peut-être sent-il aussi qu’il y a moyen de vivre une belle saison et qu’il veut participer à l’aventure », sourit Lio Zanini.

