Les conseils du roi du barbecue lors d'un show cooking à la Foire (vidéo)

« C’est nouveau », sourit celui qui avait fini onzième mondiale et 1 er Européen au championnat du monde du barbecue à Memphis aux Etats-Unis il y a quelques années. « Ce système, c’est vraiment le top pour réussir son barbecue. La chaleur est intense sur la plancha grâce à l’épaisseur de métal qui accumule beaucoup. Après avoir assaisonné simplement la viande avec du gros sel marin, du poivre noir et de l’huile d’olive, il suffit de la saisir sur la plancha. Une trentaine de secondes suffit. La Plancha saisit la viande et créée une enveloppe autour pour la garder onctueuse et juteuse. C’est succulent. »