Lukaku et Fellaini buteurs pour Man United contre Valerenga (vidéos)

Les Diables rouges Marouane Fellaini et Romelu Lukaku ont marqué lors de la victoire de Manchester United face au club de D1 norvégienne de Valerenga, dimanche soir en match amical à Oslo.

Fellaini a ouvert la marque juste avant le repos (44e) de la tête.

Lukaku a doublé le score également de la tête au retour sur la pelouse et sa montée au jeu (47e). Le jeune Scott McTominay a fixé la marque à 0-3 à la 70e. Fellaini a joué la première période, Lukaku la seconde.

José Mourinho s’est exprimé après la rencontre à propos de Fellaini, cité par plusieurs médias à Galatasaray. « Il sera plus facile à Galatasaray de s’attacher mes services que ceux de Fellaini. Si Galatasaray a besoin d’un manager, ils ont une chance. Mais Marouane ? Ils peuvent l’oublier. Il est bien trop important pour moi. »

À propos du nouveau but de Lukaku, the « Special One » a précisé : « C’est bien. Vous savez les attaquants aiment marquer. Ce n’est pas important pour moi. Mais probablement c’est important pour lui, pour sa confiance. »