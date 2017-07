Souvret: 6 ans de prison pour le couple qui martyrisait ses enfants à coups de fourchette et douches glacées

Rédaction en ligne

Un couple a écopé lundi de six ans de prison devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour des faits de coups sur trois enfants et de traitements inhumains à l’égard de l’un d’entre eux. Agé de 4 ans, ce dernier recevait des coups de fourchette et était passé à la douche glacée, parfois attaché.