Philippe Albert: "Je n'ai pas bien compris pourquoi les joueurs du Standard se tiennent la main sur phases arrêtées"

1. « Le standard a bien entamé la saison »

« Le Standard a, je trouve, bien entamé la saison. Prendre un point à Malines, déplacement très périlleux, avant de recevoir Genk, c’est une bonne chose. Ils n’ont pas un calendrier aisé et donc, en partageant, ils ont pris de la confiance. Sébastien Pocognoli et Paul-José Mpoku font du bien et apportent déjà beaucoup à cette formation. Les centres, la technique et les frappes de Mpoku vont faire des dégâts. Et quand Ishak Belfodil sera au niveau de la saison passée, ça peut faire mal. J’ai retrouvé un Thomas Dossevi, meilleur que lors de la défunte campagne, et le banc peut également faire la différence. Quand tu peux faire monter Edmilson et Renaud Emond, c’est un plus. Par contre, je n’ai pas bien compris le fait qu’ils se tiennent la main sur phases arrêtées. Pour avoir un alignement, tu n’as pas besoin de cela. »

