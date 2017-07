Didier Reynders "très préoccupé" par la situation au Venezuela

Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders est «très préoccupé» par la situation politique, économique et humanitaire au Venezuela, indique-t-il lundi dans un communiqué.

M. Reynders pense que l’élection d’une Assemblée constituante, survenue dimanche, ne contribuera pas à une solution aux multiples crises que rencontre le pays d’Amérique du Sud et craint que les tensions entre parties concernées s’accroissent davantage. Il appelle le gouvernement vénézuélien à garantir une gestion conforme au cadre constitutionnel, avec le respect des compétences en matière de représentation parlementaire et de pouvoir judiciaire, en vue du bien-être de la population.

Le chef de la diplomatie belge déplore par ailleurs que la violence persistante au Venezuela ait déjà coûté la vie à plus de 100 personnes et demande à toutes les parties concernées de recourir à la concertation et au dialogue.

L’instabilité politique et la violence permanente ont mené à une grave crise humanitaire, souligne encore Didier Reynders, appelant les autorités à reconnaître les besoins de la population et à accepter qu’une assistance directe soit offerte aux nécessiteux.

Les Vénézueliens ont été 8,1 millions à voter dimanche lors de l’élection de l’Assemblée constituante voulue par le président Nicolas Maduro, ce qui représente 41,53% des électeurs, selon les autorités. L’opposition estime pour sa part que seuls 2,48 millions de personnes ont participé au vote, sur les 19,4 millions d’électeurs potentiels, dénonçant «la plus grande fraude électorale de l’histoire».