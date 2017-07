Travaux prévus sur la E25 entre Burenville et Loncin durant le mois d'août

La première partie du chantier, qui concerne le tronçon entre Saint-Laurent (BK6500) et Burenville (BK 5250) vers Bruxelles, débutera mardi à 20h30 et est prévue jusqu’au 7 août à la même heure. Durant cette période, la circulation sur l’autoroute sera réduite à deux bandes de circulation et la vitesse limitée à 70km/h. La sortie 33 Burenville vers Bruxelles sera fermée. Une déviation est prévue via l’échangeur d’Ans (n°32).

Ensuite, des travaux seront effectués sur le tronçon entre Burenville (BK5200) et Ans (BK3700), ainsi que sur l’échangeur d’Ans-Bonne Fortune, vers Bruxelles, précise la Sofico. Vers Liège, ils concerneront la portion de route entre Loncin (BK1100) et Burenville (BK5500), de même que l’accès et la sortie Bonne Fortune.

Durant toute la durée du chantier, deux bandes resteront accessibles. Une fermeture des entrées et sorties d’autoroute d’Ans et de Bonne fortune est pas contre prévue pendant plusieurs jours.

Le chantier, financé par la Sofico, représente un budget de 1.319.994 euros.