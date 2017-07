Émeutes dans le Carré: 3 casseurs dorment toujours en prison, d'autres émeutiers devraient encore être identifiés

Le 24 juin dernier , de violentes émeutes émaillaient le centre de Liège. Aux petites heures du matin, des fêtards du Carré avaient jeté des poubelles et des bouteilles en verre sur les forces de l’ordre, blessant plusieurs policiers. En l’espace d’un mois, huit personnes ont été inculpées par le juge d’instruction Dominique Lizin. Et ce n’est pas fini…

Quelques jours après les faits, le procureur du Roi de Liège et son procureur de division avaient été très clairs: la violence dans le Carré, c’est tolérance zéro, avaient ainsi déclaré dans nos colonnes Philippe Dulieu et Damien Leboutte. Un principe qui prévalait depuis plusieurs mois déjà, mais que les deux hommes avaient tenu à rappeler suite aux émeutes qui avaient mis les abords du Carré à feu et à sang.

C’était le samedi 24 juin, aux petites heures du matin. Vers 4h, alors que les policiers venaient de calmer une bagarre entre plusieurs personnes, un mouvement de foule s’est produit.

Au total, en début de semaine dernière, on comptait 8 personnes inculpées, dont trois se trouvaient toujours en prison. Mais d’autres émeutiers devaient encore être identifiés.