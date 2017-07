488€/an: le Nandrinois paye cher son IPP!

Rédaction en ligne

Avec le précompte immobilier et la taxe «immondices», l’impôt des personnes physiques (IPP) est l’une des taxes communales les plus importantes pour les habitants. Et si l’on compare ce que déboursent les citoyens dans les 262 communes de Wallonie, on constate que Nandrin arrive en 2e position de là où l’on paie le plus pour son IPP : près de 500 euros par an et par habitant. Cela s’explique par le niveau des revenus de ces mêmes habitants, mais aussi par le taux choisit par la commune.