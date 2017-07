Deux blessés graves à la sortie de l'E25 à Visé (photos)

Deux occupants d’une voiture ont été grièvement blessés lors d’un accident de la route survenu dimanche soir à la sortie de l’autoroute E25 à Visé, a-t-on appris auprès de la police locale et des pompiers de Liège.

Les pompiers liégeois et les policiers de la zone de la Basse-Meuse ont été appelés à intervenir dimanche soir vers 18h45 à la sortie autoroutière de l’E25 vers Maastricht, à Visé.

Seule en cause, une voiture Audi a violemment percuté un muret de protection en béton. Deux personnes qui se trouvaient dans le véhicule ont été désincarcérées de celui-ci avant d’être respectivement transportées à l’hôpital liégeois de la Citadelle et à la clinique Notre-Dame à Hermalle-sous-Argenteau. Leur état de santé semble préoccupant, précisent pompiers et policiers.