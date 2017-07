Bavure policière à Vilvorde: "les flics m'ont insulté et cassé le bras"

Dans la nuit de jeudi à vendredi vers 4h30 du matin, Kerem Firat, 19 ans et son meilleur ami auraient été sérieusement maltraités par des policiers de Vilvorde lors d’un contrôle à la sortie d’un bar. «Nous étions au Mutsaert Pub. Dans le bar, il y a eu un problème et moi et mon ami sommes partis», nous relate Firat, un jeune anderlechtois d’origine turque.

Les deux jeunes amis décident de mettre fin à leur soirée et de rentrer chez eux. «Le GPS nous a un peu perdus et nous sommes repassés devant le bar. La police était là et nous a demandé de nous arrêter et de descendre du véhicule», continue-t-il. «Ils étaient déjà enragés. Ils nous ont fouillés et puis l’un des agents a commencé à me dire en Flamand, «Muslim», je n’ai pas compris et là il m’a traité de bougnoule. Ils m’ont parlé comme à un chien», se souvient Firat qui aurait aussi été brutalisé car il ne parle pas le néerlandais. L’ami n’aurait pas subi de coup mais ses affaires auraient été jetées au sol.

Retrouvez le témoignage complet sur notre offre digitale