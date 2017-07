24 heures de Spa: Haase, Gounon et Winkelhock (Audi) s'imposent

Aux 24 heures de Spa-Francorchamps, l’Audi de Christopher Haase (All), Jules Gounon (Fra) et Markus Winkelhock (All) a gagné une 69e édition indécise jusque dans les derniers tours.

Les Allemands Christopher Haase et Markus Winkelhock et le Français Jules Gounon, à bord de l’Audi R8 LMS du Team Sainteloc, ont remporté ce dimanche la 69e édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps, 7e manche des Blancpain GT Series.

La course est restée indécise jusqu’au bout : à une heure de la fin, six voitures étaient encore dans le même tour.

La lutte pour la victoire a concerné finalement l’Audi N.25 des Allemands Christopher Haase et Markus Winkelhock et du Français Jules Gounon et la Bentley N.8 du Belge Maxime Soulet, du Monégasque Vincent Abril et de l’Espagnol Andy Soucek. Malgré le forcing final de Soulet, Haase a conservé une dizaine de secondes d’avance sur le pilote belge avant de creuser l’écart dans les 20 dernières minutes.

La Mercedes N.90 des Italiens Edoardo Mortara et Raffele Marciello et du Britannique Michael Meadows a pris la troisième place.

C’est la quatrième victoire en sept ans pour Audi.