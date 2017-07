Barcelone bat le Real Madrid, Man City fait la leçon à Tottenham

Les Catalans menaient déjà 2 à 0 après moins de dix minutes de jeu dans un ’Clasico’ de préparation grâce à des buts de Messi (3e) et Rakitic (7e). Le Real Madrid a égalisé avant la pause avec Kovacic (14e) et Asensio (36e), mais Piqué a inscrit le but de la victoire à la 50e minute pour le Barça. Thomas Vermaelen est monté au jeu à 63e minute à la place de Umtiti.

Samedi toujours, Manchester City, vainqueur du Real Madrid 4 à 1 mercredi, a bouclé sa tournée aux Etats-Unis avec une nouvelle démonstration, 3 à 0 face à Tottenham, à Nashville dans le Tennessee. Vincent Kompany, titulaire, a été remplacé à la 59e minute juste après après avoir hérité d’un carton jaune (55e). Kevin De Bruyne est sorti au même moment. Déjà impressionnante au Coliseum de Los Angeles contre le Real, l’équipe de Pep Guardiola a nettement dominé Tottenham lors de son troisième et dernier match de préparation aux Etats-Unis.

Elle a ouvert la marque à la 10e minute par John Stones qui a repris de la tête un coup franc botté par Kevin De Bruyne. Sterling a doublé la mise à la 73e : parti à la limite du hors-jeu, l’international anglais a pris à contre-pied Vorm. Comme contre le Real, le dernier mot est revenu au prodige Brahim Diaz, 17 ans, qui a ajouté un 3e et dernier but dans le temps additionnel (90+1).

Tottenham, dauphin de Chelsea la saison dernière, va regagner Londres avec un bilan d’une victoire (4-2 contre le Paris SG) et deux défaites (3-2 contre la Roma et 3-0 contre City). Contre City, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Mousa Dembele étaient titulaire. Seul Alderweireld a joué tout le match. Dembele n’a pas été au bout de la rencontre, remplacé à la 54e par N’Koudou alors que Vertonghen est sorti à la 70e pour Wimmer.