Trump s'en prend aux républicains après l'échec de la réforme d'Obamacare

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la chambre haute du Congrès était appelée à se prononcer sur une abrogation «a minima» d’Obamacare, l’emblématique loi sur le système de santé de l’ancien président démocrate Barack Obama, honnie des républicains qui promettent depuis sept ans de s’en débarrasser.

Mais le sénateur républicain John McCain et les sénatrices républicaines Susan Collins et Lisa Murkowski ont voté contre, aux côtés des démocrates, portant à 51 contre 49 les voix opposées à cette abrogation partielle d’Obamacare.

«Si une nouvelle loi sur la santé n’est pas approuvée rapidement, le RENFLOUEMENT des compagnies d’assurance et le RENFLOUEMENT pour les membres du Congrès prendront bientôt fin!», a menacé Donald Trump dans un tweet.

