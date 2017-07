Tielemans à l'assist pour son premier match face au PSG (vidéo)

Le médian belge Youri Tielemans n’aura pas tardé à montrer tout son talent dans son nouveau club. La nouvelle recrue de l’AS Monaco a offert un superbe assist à Sidibe pour l’ouverture du score face au PSG lors du match du Trophée des Champions, à Tanger.

.@ytielemans with a wonderful assist in his first official game for Monaco: 1-0 ! 💪 pic.twitter.com/InqnchZgo4