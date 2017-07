Jupiler Pro League: Bruges, en infériorité numérique, s'impose 0-4 à Lokeren

Le Club Bruges s’est imposé 0-4 sur la pelouse de Lokeren samedi en début de soirée lors de la 1e journée de Jupiler Pro League de football. Les Blauw en Zwart ont fait le principal lors de la première demi-heure de jeu où Mechele (5e) et Dennis (17e et 24e) ont fait trembler les filets. L’exclusion de Palacios à la 32e minute n’aura finalement pas permis à Lokeren d’inquiéter sérieusement Bruges qui a même ajouté un but au marquoir en deuxième période profitant d’un but contre son camp de Marko Miric (55e). Bruges est leader du championnat avec trois points en attendant les six autres matchs de cette première journée.

Tenu en échec 3-3 sur son propre terrain face aux Turcs de Basaksehir mercredi soir lors du match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, Bruges avait à cœur de réagir ce samedi face à Lokeren. Les hommes d’Ivan Leko l’ont parfaitement fait. Ils trouvaient d’ailleurs immédiatement la faille via Brandon Mechele qui faisait mouche de la tête sur corner après cinq minutes de jeu seulement, inscrivant au passage le premier but de la Jupiler Pro League 2017-2018.

Une dizaine de minutes plus tard, c’était au tour du jeune Nigérian Emmanuel « Dennis » Bonaventure (19 ans) de faire mal à la défense waeslandienne. Lancé en profondeur à la limite du hors-jeu, il parvenait à placer entre les jambes de Verhulst malgré un angle de tir réduit (17e).

Le troisième but ne tardait pas à arriver et était encore l’œuvre de Dennis qui se jouait de Mijat Maric grâce à un beau jeu de jambes avant de laisser partir un tir puissant dans le petit filet. Verhulst, impuissant, ne pouvait que constater les dégâts (24e). Le joueur de 19 ans arrivé cet été en provenance du Zorya Luhansk (Ukraine) s’était également illustré en Ligue des Champions mercredi en ouvrant le score pour Bruges.

Impressionnants de maîtrise et d’efficacité durant la première demi-heure, les Brugeois se voyaient réduits à dix à la 32e minute à la suite de l’exclusion Helibelton Palacios coupable d’avoir stoppé fautivement la course vers le but d’Hupperts.

Ralenti dans sa marche, le Club Bruges gérait ensuite assez tranquillement la tentative de remontée lokerenoise avant d’arrondir le score peu avant l’heure de jeu. Le but brugeois a été signé contre son camp par le remplaçant Marko Miric qui déviait maladroitement un coup de tête d’Engels (55e).

Convaincant pour son premier match de championnat, Bruges s’installe en tête de la Pro League et profite pour creuser un premier écart de deux points avec Anderlecht, tenu en échec (0-0) par l’Antwerp vendredi soir.

Samedi soir, trois autres rencontres sont au programme. Il s’agit d’Eupen/Zulte Waregem, Genk/Waasland-Beveren et Charleroi/Courtrai. Dimanche, la 1e journée s’achève avec Malines/Standard, St-Trond/Gantoise et Ostende/Mouscron.