« Cela ne m’amuse pas du tout, je prends cela très au sérieux. Le PTB est une des grandes menaces pour notre pays », lance sèchement Charles Michel. « Dans les prochaines années, on va peut-être se trouver à un moment de vérité : vote-t-on pour donner un avenir à la Wallonie, pour une démarche fondée sur l’innovation, le travail ou vote-t-on pour retourner plus d’un demi-siècle en arrière avec un projet néo-communiste fondé sur l’illusion de travailler moins et de vivre mieux, sur l’illusion que l’État va décider à votre place et que cela ira mieux, alors que c’est la négation des libertés. C’est un parti populiste, extrémiste. Ce qu’il propose détruira la cohésion sociale. »

« Les Wallons veulent-ils retourner plus d’un demi-siècle en arrière ? »

Le Premier entame un couplet sur la dualisation du débat politique entre « un néo-communisme au visage souriant et la liberté d’entreprendre dans les secteurs privé et public ». « Quelques décennies après la chute du mur de Berlin, je vois la résurgence d’un certain archaïsme idéologique, qui obtient un soutien démocratique en Belgique, mais aussi en Grèce, en Espagne et en France, avec Jean-Luc Mélenchon, avec une forme de délire en termes de programme économique. C’est destructeur pour le modèle européen de bien-être et de liberté et aux antipodes d’une force réformatrice tournée vers l’avenir et le progrès qu’Emmanuel Macron incarne en France, Mark Rutte aux Pays-Bas et que j’essaie d’incarner chez nous, même si je ne suis pas d’accord sur tout avec Macron. »

Trump et les transgenres

Une dualisation que Charles Michel ne trouve pas qu’à gauche. « Quand je vois la polémique sur les transsexuels aux États-Unis après les propos de Donald Trump, je suis très fier d’avoir donné une reconnaissance aux transgenres chez nous ! »

