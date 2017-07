On recommande toujours de ne pas laisser d’objets de valeur dans sa voiture pour ne pas tenter les voleurs. Mais Jan Jambon s’est montré imprudent en laissant son portefeuille et son iPad dans son véhicule jeudi après-midi. Un voleur audacieux est carrément monté à bord de sa voiture.

Selon la Dernière Heure, la voiture du ministre de l’Intérieur était garée à proximité d’un commissariat de police de Bruxelles. Ce qui lui a peut-être fait penser qu’il ne risquait rien en laissant son portefeuille et un iPad à bord et... la portière non verrouillée.

Un homme qui passait par là a pourtant eu l’audance de monter à bord de la voiture après avoir regardé autour et se croyant à l’abri. Les policiers l’ont toutefois repéré et l’ont extirpé du véhicule. Il a été interpellé et déféré.