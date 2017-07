Des embouteillages sont déjà formés samedi matin en France, dans la vallée du Rhône, à l’occasion du chassé-croisé des juillettistes et aoûtiens. Touring a pronostiqué le week-end le plus chargé des vacances. Les problèmes de circulation seront denses dans le sens des départs et des retours.

En Belgique, samedi sera orange (trafic dense avec possibilités de files) dans le sens des départs, avec une pointe prévue entre 9h00 et 13h. Elle sera un peu moins encombrée dans le sens des retours (jaune = circulation dense mais sans bouchons).

A l’étranger, dans le sens des départs, la journée est classée noire (trafic très difficile avec longues files) en France et rouge (trafic difficile avec files) en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie et en Espagne. Entre 04h00 et 17h00, la circulation sera très difficile, le pic étant prévu vers 12h30. En ce qui concerne les retours, la circulation (rouge) sera très chargée entre 10h00 et 20h00 avec un pic en début d’après-midi.

Plus précisément en France, il y a eu des ralentissements à différents endroits durant toute la nuit. Samedi matin, la circulation était déjà très difficile sur l’A7 dans la vallée du Rhône direction sud (26 kilomètres de file avant Beausemblant). Ailleurs, le trafic est très dense avec quelques ralentissements.

En Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Italie, la circulation est généralement dense mais fluide. Le tunnel de Saint-Gothard accusait néanmoins, samedi matin, un bouchon de 12 kilomètres (deux heures de délai) en direction de l’Italie.