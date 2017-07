Un des incontournables à la Foire: visitez la Ferme enchantée

Syl. C.

Pour cette 83 e édition, la Foire de Libramont a inauguré un tout nouvel espace à destination des familles. Baptisé « La Ferme enchantée », ce lieu est situé à l’arrière du grand hall du LEC. Espace « caresse » pour approcher au plus près les animaux de la ferme, démonstration de tonte et parage de mouton, ateliers découvertes pour les enfants, les activités ludiques et didactiques ne manquent pas. Sans aucun doute le coup de cœur de cette Foire de Libramont 2017. Suivez le guide.