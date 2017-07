Paul est bouvier durant la Foire agricole: «Je m'occupe de 32 bêtes à moi tout seul!»

Je suis moi-même agriculteur dans la région de Ciney. J’ai 48 ans. Pour la Foire, je suis ce qu’on appelle « un bouvier ». C’est-à-dire la personne qui garde les animaux (vaches, veaux et taureaux) la nuit et aussi en journée. C’est mon hobby. Chaque année depuis plus de quinze ans, je viens m’occuper des bêtes. Mon fils et ma fille font aussi partie des personnes qui travaillent sur le site. Ils n’ont pas voulu être avec moi. Ce sont un peu mes vacances payées. J’adore (sourire).