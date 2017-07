Le réchauffement climatique au coeur de la Foire agricole de Libramont: «Les agriculteurs, pas des pollueurs»

Ce vendredi, la Foire agricole et forestière de Libramont a ouvert ses portes. Six jours durant (dont deux passés dans la forêt d’Auby-sur-Semois), il sera surtout question de climat. Un thème qui concerne tout aussi bien les agriculteurs que les forestiers.

« Non les agriculteurs ne sont pas de pollueurs. » Et « non, nos forestiers ne sont pas des saccageurs de la biodiversité ».

Jean-François Piérard, le nouveau président de l’ASBL organisatrice, a donné le ton, ce vendredi, lors de l’inauguration de la Foire agricole et forestière de Libramont. Six jours durant, on discutera plus spécifiquement « climat » puisqu’il s’agit cette année de « le cultiver ». Les professionnels et le grand public seront amenés à voir comment l’agriculture et la forêt peuvent devenir des leviers positifs dans la maîtrise des enjeux climatiques.

