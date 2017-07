Football: Théo Defourny (Tubize) est heureux de faire son retour à Virton ce samedi

Ancien grand espoir de l’Olympique Lyonnais, Théo Defourny (25 ans) a débarqué à Virton début septembre 2014. Après une année pleine en Gaume (21 matches), il a rejoint la D1 et Mouscron où tout n’a pas été rose pendant deux ans. Depuis cet été à Tubize, il espère se relancer et est ravi de retrouver la Gaume l’espace d’une rencontre amicale.

Théo, il représente quoi pour vous ce match ?

Ça me fait vraiment plaisir de retrouver Virton même si ça a pas mal changé depuis mon départ. Il ne reste plus beaucoup de monde avec qui j’ai joué (NDLR : Lesquoy et Collin) mais je reverrai avec plaisir le staff et toutes les personnes qui m’ont marqué pendant mon passage au club.

