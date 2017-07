Une famille appelle à l'aide à Saint-Léger: ils doivent vivre avec 480 euros par mois

Rédaction en ligne

Marjorie et Ludwig Gaul sont désemparés. Suite à une procédure judiciaire, le couple habitant Saint-Léger se retrouve à devoir vivre avec 480 euros par mois depuis début juillet. Une situation plus que précaire car la somme ne permet pas de payer le loyer, la voiture qu’utilise Ludwig pour se rendre à son travail et les frais courants. Le couple ne sait plus vers qui se tourner pour être aidé.