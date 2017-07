Les enquêteurs de la police cherchent à identifier un jeune homme âgé entre 20 et 25 ans. Le 26 juillet, vers 07h25, il a été retrouvé avenue de Laerbeek à Jette et semble souffrir d’amnésie. Il est confus et s’exprime difficilement avec un accent hollandais.

Il est de corpulence mince et mesure 1,75m. Il a de longs cheveux blonds, les yeux verts et porte une barbe et une moustache. Il porte un training noir avec de fines lignes blanches horizontales et un polo bleu foncé.

Si vous reconnaissez cette personne, veuillez prendre contact avec les enquêteurs. Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800.30.300. Vous pouvez également réagir via email : avisderecherche@police.belgium.eu.