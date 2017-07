Soldes: bilan mitigé pour les commerçants à la veille du dernier week-end

Belga

Les détaillants et grandes chaînes arrêtent un bilan provisoire mitigé de la période de soldes qui se terminera lundi. La fédération du commerce et des services Comeos et l’Union des classes moyennes (UCM) ont constaté une légère baisse des ventes, tandis que le Syndicat neutre pour indépendants a enregistré une faible progression auprès de ses membres.