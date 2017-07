Les secrets des vacances des Belges… dévoilés par vos transactions par carte de crédit

Pour réaliser ses analyses sur les habitudes des Belges en vacances, Mastercard a regardé les transactions réalisées par les Belges à l’étranger entre le 1 er juillet 2016 et le 31 août 2016.

Premier enseignement selon le géant de la carte de crédit : de plus en plus de voyageurs payent directement par carte. « En 2016, 90 % du volume total des dépenses était en effet représenté par des transactions en points de vente contre 10 % seulement de retraits au distributeur », explique-t-on dans les résultats de l’étude. « Il y a cinq ans, les retraits aux distributeurs représentaient presqu’un cinquième du volume total des transactions effectuées par les Belges à l’étranger (18 %). »

30 % des transactions… concernent la nourriture

Au total, selon Mastercard, 29 % des transactions de vacanciers belges sont dédiées à ce secteur, soit près d’une transaction sur trois. Les supermarchés et magasins d’alimentation arrivent en tête (16,2 %), suivis des restaurants (9,5 %) et des fast-foods (3,3 %). Les dépenses liées à la route des vacances apparaissent comme le deuxième type de transactions le plus courant, avec 18,1 % des transactions partagées entre les péages (7,5 %), les achats en station-service (7,3 %) ou encore les distributeurs de carburant (3,3 %). Le shopping représente pour sa part 11,4 % des transactions totales à l’étranger, et arrive en troisième place du classement, principalement grâce à la période des soldes.

La France, destination préférée des Belges

D’après les transactions analysées par Mastercard, la France resterait de loin la destination préférée des Belges, représentant presque 30 % de leurs transactions en été. « À côté de la France, les Pays-Bas (représentant presque 16 % des transactions totales en été), l’Espagne (9 %) et l’Italie (6 %) sont les destinations les plus courues des juillettistes », précise Mastercard dans son communiqué. « Si les destinations phares du mois de juillet restent populaires pour les aoûtiens, ils semblent enclins à s’aventurer dans des contrées plus lointaines et moins traditionnelles. Parmi les destinations les plus appréciées des aoûtiens, on retrouve le Maroc (avec deux fois plus de transactions qu’en juillet), la Turquie, la Bulgarie ou encore la Grèce. »