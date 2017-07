Charles Michel en maillot sur la plage: le message drôle et fort de MSF (photo)

L’organisation non gouvernementale MSF a sorti une affiche qui risque de faire parler d’elle. On y voit un Charles Michel en maillot de bain (très) peu sexy, une bouée en forme de grenouille à la main. Avec un message : « Il n'y a que comme ça que le Premier Michel peut venir déposer de l'argent sur notre compte ».

Charles Michel en maillot les pieds dans l’eau. Non, l’image n’est pas authentique. Mais le message que MSF veut faire passer est qu’elle n’attend pas l’argent du gouvernement mais des simples citoyens. Une manière de garantir son indépendance et aussi sa crédibilité. C’est ce qui est expliqué dans le message sous la photo. « Nous ne voulons plus de l'argent du Premier ministre, mais un don de la part de Charles est toujours le bienvenu ».

La photo a été publié ce vendredi dans le Standaard. Elle résulte d’un concours que le journal flamand avait lancé au profit des ONG qui demandait de lui envoyer une photo originale ou drôle pour lancer la campagne de MSF.