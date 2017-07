Adrien Trebel prêt à tout pour défendre le titre d'Anderlecht: "Entre jouer la tête ici et le maintien à l'étranger, le choix était vite fait"

Adrien, ça fait six mois que vous êtes anderlechtois. Quel bilan personnel tirez-vous ? On a l’impression que tout s’est passé idéalement.

Je suis venu pour entrer en concurrence avec deux jeunes à gros potentiel, Youri Tielemans et Leander Dendoncker, et c’est évidemment très simple de jouer avec de tels joueurs.

Je n’en étais pas sûr à 100 %, mais on savait ce qu’ils faisaient et qu’ils étaient suivis. Quand on joue comme ils le faisaient, c’est normal d’être suivis. Et je pense que Youri a fait un très bon choix en rejoignant Monaco. J’aurais fait le même à sa place, dans un club où le coach fait confiance aux jeunes.