"Les Mauves plus forts que la saison passée": Philippe Albert répond aux 10 questions que l'on se pose avant la reprise du championnat

1. Anderlecht va-t-il écraser le championnat ?

Une chose paraît claire : les Mauves sont plus forts que la saison passée. Pour plusieurs raisons. D’abord, cela fait maintenant un an que les joueurs travaillent avec René Weiler. Ils connaissent sa méthode de travail. Ensuite, ils n’ont perdu que Youri Tielemans, tout en récupérant Matz Sels, Sven Kums, Pieter Gerkens et Henry Onyekuru. Ils sont allés chercher des joueurs qui ne connaîtront aucun problème d’adaptation. Je ne vois donc pas ce qui pourrait leur arriver.

Quant à Nicolae Stanciu, il ne pourra pas faire pire que la saison passée, même s’il a réalisé quelques belles prestations. On a vite oublié qu’il n’avait pas eu de vacances et qu’il avait une pression énorme sur les épaules. De plus, il venait de Roumanie, un championnat plus faible. Il faut toujours un temps d’adaptation. Même Pär Zetterberg avait dû être loué à Charleroi pour éclater. Cette année, il a eu une vraie préparation. Il fait preuve d’une mentalité exemplaire, ne faisant aucune déclaration quand il est écarté. Et puis, avec le championnat, la Ligue des champions et la Coupe, il va falloir faire tourner.

>Bruges a-t-il manqué son mercato ? Le Standard peut-il retrouver son lustre d’antan ? Charleroi peut-il croire au miracle permanent ? L’arbitrage vidéo peut-il influencer ? Quelle sera la surprise du championnat ? Découvrez les réponses de Philippe Albert sur notre édition digitale.